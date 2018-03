Il "Coniglio di Pasqua" dei Romiti porta doni ai piccoli pazienti della Pediatria

Il comitato del Quartiere Romiti ha portato il simbolo della Pasqua ai piccoli pazienti dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Il "Coniglio di Pasqua" interpretato dal Biondo, che da anni offre una importante collaborazione con il quartiere Romiti per i vari eventi, ha fatto visita nella mattinata di sabato con una delegazione del Comitato ai bimbi ospiti del reparto di Pediatria, portando loro in dono uova di cioccolato con sorprese offerte da Donatella Bartolini, per alleviare la permanenza in ospedale ai bambini degenti e alle loro famiglie.

Il momento della visita, è stato caratterizzato dalla grande simpatia del coniglio, che ha scherzato con i bimbi e il personale di Pediatria. L'iniziativa è opera del Comitato di Quartiere Romiti, che dopo il successo ottenuto con la Befana, ha deciso di rendere questi momenti degli appuntamenti ricorrenti nel corso dell'anno. Grazie all'iniziativa del Comitato del Quartiere Romiti e il supporto di molti amici sono possibili donazioni che hanno lo scopo di farsi presenti a chi in un momento di difficoltà può trovare in queste visite un momento di svago e di leggerezza.