"Viaggio Racconto Memoria": la mostra di Scianna protagonista di un fotocontest

In occasione della grande mostra di Ferdinando Scianna "Viaggio Racconto Memoria" ai Musei San Domenico di Forlì, Civita Mostre e la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì hanno bandito, in collaborazione con la rivista "Il Fotografo", un "fotocontest" dedicato ai tre temi che danno il titolo alla mostra declinati nella città di Forlì. "I partecipanti - recita infatti il bando di concorso - dovranno produrre fotografie nella città di Forlì su uno o tutti e tre i temi 'Viaggio' 'Racconto' 'Memoria'". Il contest avrà luogo dal 12 novembre al 6 gennaio (termine ultimo per l’invio delle fotografie). La selezione dei vincitori del contest avverrà dal 7 al 20 gennaio.

La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti, professionisti ed appassionati di tutte le età che, alla data di presentazione della domanda, abbiano già compiuto la maggiore età. Le opere fotografiche saranno valutate da una giuria composta dallo stesso Ferdinando Scianna, da Denis Curti e da Giorgio Maria Verdecchia. In premio la pubblicazione del proprio elaborato sulla rivista “Il Fotografo”, abbonamenti annuali alla rivista, cataloghi della mostra “Ferdinando Scianna – Viaggio, Racconto, Memoria” autografati da Scianna, pubblicazione delle foto vincitrici sui social ufficiali della mostra; esposizioni temporanee degli elaborati vincitori nello spazio espositivo di proprietà di Civitas nella centrale piazza Saffi di Forlì. Per ulteriori informazioni e per scaricare il regolamento: www.mostraferdinandoscianna.it (sezione Contest)