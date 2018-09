"Mi ha violentata": fotografo sotto accusa dopo alcuni scatti 'hot'

Si erano conosciuti su un sito d'incontri durante l'estate, quando lui le aveva proposto di posare per delle fotografie. A quel punto, a settembre, si erano recati sulle colline di Forlì per fare qualche scatto, alcuni anche "piccanti", ma la situazione è degenerata e lui, secondo il racconto della 30enne italiana, le avrebbe imposto un rapporto sessuale contro la sua volontà.

I Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagna di Forlì hanno indagato il fotografo, forlivese senza precedenti penali, per lesioni volontarie e violenza sessuale, dopo la denuncia della donna pervenuta il 14 settembre scorso. Il racconto dell'uomo è molto diverso da quello della donna: secondo lui, infatti, dopo le fotografie non sarebbe successo nulla, tantomeno una violenza sessuale. Nel frattempo i militari, che hanno in mano le indagini, hanno sequestrato al fotografo i vestiti indossati il giorno degli scatti, oltre a computer, cellulare e macchina fotografica. La notizia è riportata dai quotidiani locali in edicola domenica.