"Fragilità e giustizia", convegno con uno degli eredi di Franco Basaglia

I manicomi erano luoghi non di cura della malattia, ma di oppressione e violenza, che non garantivano nemmeno la sicurezza per i cittadini “sani”. Quarant’anni fa, con la legge 180/78, si comprese che la libertà è terapeutica: la malattia mentale può e deve essere trattata nel contesto sociale. I risultati per il paziente e per la società sono infinitamente migliori, ma non mancano le sfide. Come rispondere al bisogno di sicurezza dei cittadini di fronte alla differenza di condizione? Come rapportarsi con le comunità, le istituzioni, il sistema della giustizia, di fronte a percorsi di cura che non sono più di segregazione, ma di apertura?

Se ne parlerà venerdì a Forlì con lo psichiatra triestino Peppe Dell’Acqua, considerato uno degli eredi di Franco Basaglia, in occasione del convegno intitolato “Fragilità e Giustizia. Uguali nella differenza: esercizio dei diritti e sicurezza della società”, organizzato da Legacoop Romagna e cooperativa sociale Tragitti. L’appuntamento è alle 9,30 alla sala Nassiryia della Provincia, in piazza Morgagni. A confrontarsi con uno dei protagonisti della rivoluzione della legge 180/78, che portò alla chiusura dei manicomi, ci sarà il mondo delle istituzioni, delle imprese e della salute pubblica. Saranno presenti il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone e Paolo Zoffoli, presidente della commissione della Regione Emilia-Romagna per le Politiche per la Salute e le Politiche Sociali, mentre il punto di vista di Ausl Romagna sarà portato dal direttore del Dipartimento Salute Mentale di Forlì, Claudio Ravani.

Per le cooperative interverranno la presidente di Tragitti, Patrizia Turci e il presidente di Legacoop Romagna, Guglielmo Russo. I lavori saranno aperti dal saluto del Sindaco Davide Drei. Modera il giornalista Emilio Gelosi.