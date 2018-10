Frana l'argine della Ravegnana, crolla parte della chiusa di San Bartolo: tecnico sotto le macerie

E' ceduta improvvisamente la "spalla" della chiusa di San Bartolo, sul fiume Ronco, mentre erano in corso delle verifiche. Ed un funzionario della Protezione Civile è rimasto sepolto nel crollo. Dramma nel primo pomeriggio di giovedì nell'infrastruttura che sorge lungo la Ravegnana, già in territorio ravennate, ma a pochi chilometri dal Forlivese. Sul posto si sono mobilitati i soccorsi, con l'intervento dei sanitari del 118 con diversi mezzi e del 115, che ha operato anche con un'autogru ed il personale del Saf (Speleo Alpino Fluviale). L'uomo, riferiscono fonti della Prefettura, è ufficialmente disperso, ma quello che si sta cercando sotto le macerie è il suo corpo.

Il dramma

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, i Vigili del Fuoco ed i tecnici stavano effettuando alcuni controlli a seguito di alcuni movimenti franosi registrati sull'argine del fiume Ronco, quando improvvisamente si è verificato il cedimento di un pezzo della diga. L'uomo si trovava sulla struttura ed è precipitato con essa. Poteva essere una strage ancora peggiore. In quel momento infatti, c'era un viavai di tecnici e di vigili del fuoco sulla struttura e il tecnico deceduto era di fatto l'ultimo della fila. Per chiarire i motivi del dramma, sulla base dei primissimi elementi raccolti dalle forze dell'ordine, è giunto il sostituto procuratore Lucrezia Ciriello.

Al mattino

La statale 67 Ravegnana era stata chiusa al traffico nel tratto tra l’incrocio con l’Adriatica e Coccolia. La chiusura era stata decisa a scopo precauzionale a seguito di alcuni movimenti franosi del corpo arginale del fiume Ronco all’altezza della chiusa San Bartolo. Sul posto era già presenti gli agenti della Polizia Municipale ed i tecnici della Protezione civile. La chiusura è stata disposta non appena riscontrati i primi fenomeni di erosione, al fine di garantire la sicurezza per la circolazione.

Il traffico è deviato con indicazioni in loco, alla presenza di squadre e tecnici dell'Anas . La società concessionaria del bacino idrico limitrofo alla strada statale sta provvedendo alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino dell’argine di propria competenza. Essendo preventivamente necessario procedere all’abbassamento dei livelli idrici del bacino, si prevede che il transito lungo la strada statale dovrà rimanere interdetto per alcuni giorni fino all’avvenuto ripristino. Sono intervenuti anche i tecnici della linea elettrica in quanto si teme che il cavo dell'alta tensione da 15mila volt che attraversava la diga, si sia spezzato con conseguente potenziale pericolo per i soccorritori.