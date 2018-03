Frane nel comune di Santa Sofia: l'acqua torna nelle case con misure d'emergenza

A seguito della frana, avvenuta fra venerdì e sabato, che ha causato la rottura delle reti idriche in località Cabelli, nel comune di Santa Sofia, i tecnici e gli operatori di Hera sono intervenuti prontamente già nella nottata di venerdì per ridurre al minimo i disagi delle utenze interessate. I lavori, proseguiti senza interruzione anche sabato e domenica, hanno portato alla realizzazione di interventi di collegamento/by pass e all’installazione di una cisterna provvisoria che, approvvigionata dal servizio autobotti predisposto da Hera, alimenta le diverse utenze civili ed alcuni allevamenti a Tirli. Già da sabato sera, comunque, il servizio era stato ripristinato in tutta la zona interessata.

La situazione continua ad essere monitorata dagli operatori Hera, pronti ad intervenire in caso di possibili ulteriori rotture. In attesa del ripristino definitivo della strada, Hera ha progettato una soluzione alternativa di emergenza che prevede la posa di una nuova condotta con impianto di pompaggio che, collegata al serbatoio di Tre Fonti Isola, spingerà l’acqua verso il serbatoio provvisorio posizionato in località Macie e alla rete per località Tirli. Altre attività sull’impiantistica verranno realizzate in collaborazione con Romagna Acqua nell’intento di creare il minor disagio possibile ai residenti, già pesantemente colpiti dalla calamità.