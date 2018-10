Frana alla chiusa di San Bartolo: come cambia la viabilità sulla Ravegnana

La Statale 67 "Tosco-Romagnola" resterà chiusa al traffico all'altezza di Longana fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Questa la comunicazione dell'Anas a seguito delle verifiche effettuate alla chiusa di San Bartolo, teatro della frana dove giovedì pomeriggio ha perso la vita il tecnico della Protezione Civile Danilo Zavatta.

Il traffico di pertinenza della Ravegnana è stato quindi dirottato all'altezza di Longana sulla Provinciale 45, verso l'abitato di San Marco, per chi proviene da Forlì verso Ravenna, e sulla Provinciale 27, verso gli abitati di Madonna dell'Albero e San Bartolo, per chi proviene dalla Statale 16 verso Forlì. A scopo precauzionale, visto l'incremento dei volumi di traffico sulla Provinciale 45, il ponte sul fiume Montone, posto all'altezza dell'incrocio con la Provinciale 68, è stato oggetto di verifica da parte dei tecnici della Provincia.

Lungo la strada provinciale 68 “San Marco”, possibile alternativa in direzione Ravenna, per permettere un miglior deflusso veicolare in entrambi i sensi di marcia, è stata modificata l'esistente ordinanza sui limiti di portata degli autocarri che passa da 30 a 3,5 tonnellate.

In caso di elevati volumi di traffico si invitano gli utenti della Statale 67 diretti a Ravenna ad imboccare la strada provinciale 5 poco dopo l'abitato di Ghibullo.

I lavori intanto procedono. Si stanno montando delle barriere protettive al fine di evitare ulteriori smottamenti lungo l'argine del Ronco. Intanto vanno avanti le indagini degli inquirenti. La Procura di Ravenna ha aperto un'inchiesta per omicidio e disastro colposo, al momento contro ignoti. Nei prossimi giorni potrebbero esserci i primi nomi iscritti nel registro degli indagati. I funerali di Zavatta si terrà lunedì pomeriggio a Savio. La vittima viveva a Savio con la moglie ed una figlia.

Lo speciale