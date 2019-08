Civitella, frana blocca il collegamento con la Valle del Savio. Ma non ci sono fondi

Dal 22 maggio è chiusa per uno smottamento. Sta credando non pochi disagi la chiusura della Provinciale 76 che collega Civitella con Civorio, nel tratto Tribbioli-Cigno. La frana infatti impedisce la circolazione tra la Val Bidente e quella del Savio. I residenti che da diversi mesi stanno facendo fronte al disagio, hanno presentato una petizione al sindaco Claudio Milandri, al presidente della Provincia Gabriele Antonio Fratto e alla Regione.

Ma sui tempi di ripristino non ci sono certezze. Mancano i fondi. "Purtroppo dalla Provincia non arrivano belle notizie per quanto riguarda la strada provinciale che collega Civitella con la frazione Civorio - fa sapere Milandri -. Continueremo a sollecitare le istituzioni affinché vengano trovate risorse per sistemare la frana che da maggio insiste sul tratto Tribbioli-Cigno il prima possibile".

Lo scorso 16 maggio, prima dello smottamento sulla Provinciale 76, il sindaco Milandri aveva incontrato l’assessore Rregionale Paola Gazzolo con deleghe alla montagna, protezione civile, ambiente e difesa del suolo, la quale aveva confermato l’impegno della Regione Emilia-Romagna a finanziare alcune opere di prevenzione e ripristino di danni causati da fenomeni atmosferici che hanno colpito in quel periodo il territorio. Si tratta di 160mila euro per la messa in sicurezza del cimitero di Giaggiolo che, a causa di una frana partita lo scorso inverno, si trova in uno stato grande di criticità: i lavori dovrebbero partire il prossimo settembre.

Nell'occasione aveva confermato l’impegno della Regione per l’avvio di una progettazione per contenere il lento cedimento strutturale della “piazza delle uova” - zona castello di Civitella e l’impegno a reperire risorse utili al ripristino di altre frane. L

Foto di archivio