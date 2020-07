Frana di Civorio, conclusi i primi lavori: riapre la strada verso l'abitato di Cigno

Ultimati i primi lavori di sistemazione dei movimenti franosi sulla strada provinciale 76 Civorio. "Questi interventi, realizzati in prossimità del km 11+900, a circa 2 km dall'abitato di Cigno, hanno consentito di riaprire la circolazione verso l'abitato di Cigno dal centro abitato di Civorio - spiega il presidente della Provincia, Gabriele Antonio Fratto -. Nei prossimi mesi verranno messi in opera ulteriori lavori per consolidare alcuni cedimenti franosi che si trovano tra l'abitato di Cigno e quello di Civitella di Romagna, nel tratto compreso tra il chilometro 9 e il chilometro 10, in prossimità dell'abitato di Cigno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Conclude Fratto: "Per realizzare tali interventi, che rientrano nell’ambito della manutenzione straordinaria, la Provincia pensa di ricorrere a finanziamenti della Regione Emilia-Romagna". Il sindaco di Civitella di Romagna, Claudio Milandri, esprime "soddisfazione per la realizzazione di questo primo intervento, così atteso dai cittadini e dall'amministrazione comunale. Il ripristino della viabilità ordinaria ed il ritorno alla normalità è fondamentale per i cittadini dei territori collinari già penalizzati per altri servizi".