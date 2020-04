Una canzone per l'Italia in quarantena: il dono di un forlivese "golden buzzer" a Italia's got talent

Il sole in un foglio: una canzone per l'Italia che vuole rialzarsi, da cantare insieme per scacciare la malinconia e portare di nuovo la speranza nei nostri cuori, è nata a Forlì dalla penna di Francesco Faggi e della sua famiglia di artisti. Già golden buzzer a Italia's got talent 2017 insieme a sua sorella Elena, Francesco ha scritto con suo padre Fabio un brano dolce e pieno di speranza, che ha poi registrato in casa duettando con la sorella, mentre il professionista Marco Versari si è occupato di mixing e mastering dell'audio. Un videoclip per forza di cose casalingo, ma tanto semplice quanto efficace, racconta un po' la vita di tutti coloro che in quest'ultimo mese hanno affrontato la quarantena.

"Il sole in un foglio per noi rappresenta la voglia di ricominciare di un'Italia "chiusa in casa" da un mese, che anche se non può godere della luce del sole come vorrebbe può sempre disegnare un sole in un foglio e attaccarlo al soffitto, così potremo comunque brillare insieme e prepararci per tornare a respirare." racconta Francesco. "Il nostro principale pensiero, tuttavia, è stato quello di creare un brano per portare sollievo al cuore delle persone, un brano da cantare tutti insieme."

Il sole in un foglio partecipa alla raccolta fondi a favore della Protezione Civile di Ekis - The Coaching Company.