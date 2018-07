Finisce il Liceo Musicale con la lode e vola a New York per una borsa di studio

Esame di maturità conclusi anche per i 90 diplomati del Liceo Artistico e Musicale. Sono sei gli studenti che hanno concluso il percorso scolastico col massimo dei voti: Alessia Talò, Elena Fiori, Beatrice Zuccherelli, Alessandro Bettini, Alessandro Salaroli e Francesco Faggi, quest'ultimo con tanto di lode. Faggi lo scorso 8 luglio, una settimana dopo la conclusione dell'esame, ha vinto il campionato italiano per performer arti scenico sportive che si è svolto a Cinecittà World tra il 4 e l'8 luglio.

La competizione

Ha partecipato alla competizione con Arte & Danza University, di Noemi Briganti e Serge Manguette, conquistando una borsa di studio a Broadway, quattro premi assoluti di categoria, cinque medaglie d'oro, due d'argento e due di bronzo. Questi i risultati: per Faggi borsa di studio "Broadway Musical Workshop", medaglia d'oro e assoluto di categoria come performer completo over 19 cat A e medaglia d'oro e assoluto di categoria come performer canto over 19 cat A. Fino all'11 agosto è a New York per la borsa di studio.

Mattia Massa ha conquistato la medaglia d'oro come performer completo 16-18 cat A, mentre Laura Frasconi la medaglia d'oro e assoluto di categoria come performer completo 12-15 cat A. Due Elena Faggi: argento come performer completo 16-18 cat A e bronzo come performer recitazione 16-18 cat A. Medaglia d'argento come performer recitazione 16-18 cat A per Giulia Faggiotto, mentre Lucrezia Aiuto ha vinto l'oro e assoluto di categoria come performer danza 16-18 cat B. Il Gruppo danza modern ha conseguito la medaglia di bronzo come compagnia over 16 cat B. Francesco e Elena Faggi sono stati già finalisti di Italia's Got Talent lo scorso anno con il golden buzzer.