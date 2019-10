"Innovazione per il settore aeronautico", si consegna il premio in memoria del prof Franco Persiani

Si svolgerà mercoledì alle 10,30 a Rocca delle Caminate la consegna del Premio in memoria del professor Franco Persiani, indetto congiuntamente da Centro Studi Franco Persiani, da Ser.In.Ar. e dall’Associazione Italiana di Aeronautica ed Astronautica (sez. Emilia Romagna), riservato a laureati che hanno discusso la propria tesi di laurea (magistrale o specialistica) sul tema “Innovazione per il settore aeronautico” nell’anno accademico 2018/2019. Il vincitore è risultato l’ingegner Martino Carlo Moruzzi con la tesi intitolata "Analysis in the cabin of a regional turboprop wit hinnovative materials by Actran". Il professor Franco Persiani, scomparso il 30 ottobre 2015, ha indissolubilmente legato il proprio nome allo sviluppo del decentramento universitario dell’Alma Mater Studiorum a Forlì, con particolare riferimento alla nascita del polo aeronautico.

Fu grazie al suo impegno che Forlì diventò sede della Seconda Facoltà di Ingegneria aerospaziale e meccanica, di cui fu preside per lunghi anni, si deve a lui l’avvio del Ciri Aeronautica (Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale) e del progetto Ciclope nelle ex gallerie Caproni di Predappio: in più le sue relazioni ebbero un peso determinante anche nella scelta di Enav di individuare Forlì per la propria Accademy. Non a caso l’evento di consegna del Premio a lui intitolato si svolge a Rocca delle Caminate, una luogo che proprio Persiani aveva pensato quale sede del futuro Tecnopolo di Forlì-Cesena, avviato di recente, tramite la gestione di Ser.In.Ar. All’evento del 30 ottobre interverranno Gaetano Bergami (presidente Aidaa Emilia-Romagna), Enrico Sangiorgi (prorettore alla didattica dell’Università di Bologna) Alfredo Persiani (figlio di Franco Persiani) e Francesca Lucchi (assessore del Comune di Cesena con delega all’Università e alla Ricerca). Al termine della cerimonia è previsto un brunch a buffet e la visita della Rocca.