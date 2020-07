Fratelli gemelli "maturi" col massimo dei voti, Asia: "Al ritorno a scuola avevo le lacrime agli occhi"

Ama l’arte, il design e la moda. Ma questo non le impedisce di coltivare la passione per l’equitazione e l’interesse per la pallacanestro. Asia Zecchini è tra i dodici studenti del Liceo Artistico e Musicale "Canova" che hanno conseguito il diploma col massimo dei voti. Un risultato, spiega, che "me l’ero posto come obiettivo. Ci speravo tanto e sono felice di averlo raggiunto. Sono doppiamente felice perché anche mio fratello gemello si è diplomato con lo stesso risultato ma al Liceo Classico".

E' un risultato che ha richiesto impegno, sacrificando le passioni?

Si, è stato un risultato che ha richiesto molto impegno, soprattutto negli ultimi tre anni. Ho sempre cercato di dare il massimo anche per non deludere i miei professori che hanno sempre avuto fiducia in me. Non ho sacrificato le mie passioni, il basket e l’equitazione. A parer mio, sport e cultura non si escludono l’un l’altro.

Perchè ha scelto il Liceo Artistico e Musicale?

Sono andata all’open day ed è stato subito “amore a prima vista”. Fin da subito mi ha interessato l’indirizzo di Design Industriale e adesso ho la piena certezza di aver fatto la scelta giusta.

Cosa ha pensato quando è tornata a scuola dopo mesi di lockdown?

Ero talmente felice che mi sono venute le lacrime agli occhi. Stranamente non vedevo l’ora di incontrare di nuovo compagni e professori dal vivo.

Come ha vissuto la separazione da docenti e compagni di scuola durante l'emergenza sanitaria?

Ci sono stati dei momenti in cui mi sono fatta prendere dalla tristezza e dalla nostalgia; essendo l’ultimo anno mi sarebbe piaciuto viverlo più intensamente.

L'esame di maturità è stato come si attendeva?

Sapevo che non sarebbe stato un esame facile ma lo studio costante mi ha aiutato nel raggiungimento del risultato finale.

Ha già definito i progetti per il futuro?

Sto valutando diverse possibilità, mi piacerebbe continuare nell’ambito del design e della moda.