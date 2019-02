Fratta Terme, il Teatro Eliseo donato alla Pro Loco. "In memoria della famiglia Aguzzoni"

Il Teatro Eliseo di Fratta Terme, da lunghi anni luogo di aggregazione e di incontro per tutte le età, spazio culturale a servizio della cittadinanza, sta vivendo una nuova pagina della sua lunga storia e tradizione. L'immobile di proprietà della famiglia Aguzzoni - voluto da papà Alvaro nel lontano 1954-1955 è stato ereditato dalla figlia, Raffaella, Missionaria dell'Immacolata Padre Kolbe (Istituto di Vita Consacrata presente a Sasso Marconi Bologna). Dopo la sua prematura scomparsa (nel 2015), la proprietà è passata all'Istituto delle missionarie.

"Il desiderio di Raffaella - spiega Giovanna Venturi, direttrice generale - era quello di rivalutare questo luogo e di riportarlo al suo spirito originario, a servizio del bene del paese, per questo motivo voleva darlo in gestione alla Pro loco. Oggi, noi missionarie abbiamo deciso di Donare il Teatro alla Pro-loco di Fratta Terme, motivo del suo fattivo impegno nel territorio. Vorremmo in questo modo donarlo simbolicamente a tutto il paese per perpetuare il ricordo e la memoria di Raffaella e della famiglia Aguzzoni".

Pasini Gabriele in qualità di presidente della Proloco di Fratta Terme a nome di tutti i Soci e del paese ringrazia "l'associazione delle Missionarie dell'Immacolata Padre Kolbe per il bel gesto. "A questo punto - dice il presidente - le persone che intendono aiutare la Proloco a portare avanti il progetto della ristrutturazione del Teatro, si è pensato come unica strada percorribile un Prestito Infruttifero trasparente che verrà restituito in un tempo ben determinato. Queste le coordinate bancarie (Iban IT18I0538767723000003029588 BPER BANCA S. P. A. Filiale Fratta Terme; causale: Teatro Eliseo).