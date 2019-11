E' arrivato il freddo, è il tempo di accendere i riscaldamenti. Ma da domenica nuova impennata termica

Un rempentino sbalzo termico. Solo il 27 ottobre a Forlì si poteva girare anche in t-shirt, con una massima di 23.7°C. Poi il ribaltone meteorologico, con una discesa di aria fredda dal nord Europa che ha accelerato il rituale cambio di stagione negli armadi. Le temperature di questi giorni hanno sancito il ritorno ufficiale di maglioni e piumini. Giovedì il primo forte abbassamento termico, con una massima di 11,4°C, mentre novembre ha esordito con un venerdì grigio e uggioso, con la colonnina di mercurio che alle 12 stazionava intorno ai 9,6°C.

E proprio con l'inizio di novembre e fino al 15 aprile è consentito l'accensione degli impianti termici per una durata giornaliera di 12 ore. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati, senza che occorra un'ordinanza specifica del sindaco, solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (6 ore giornaliere). Sono previste deroghe per specifiche categorie di edifici ai limiti del periodo di attivazione e durata giornaliera e deroghe alla durata giornaliera di attivazione in presenza di particolari tipologie impiantistiche.

Il weekend di Ognissanti sarà caratterizzato dal passaggio di una perturbazione atlantica, che determinerà nella giornata di domenica un sensibile aumento delle temperature. Sabato la Romagna sarà bagnata tra il pomeriggio e la sera, mentre domenica dal pomeriggio, con un richiamo dei venti dai quadranti sud-occidentali. Nei prossimi giorni, annuncia Arpae, "flussi atlantici manterranno condizioni di debole-moderata instabilità sulla nostra regione. Lunedì è atteso un miglioramento con ampie schiarite. Nei giorni successivi avremo nuvolosità variabile con piogge. Temperature stazionarie a inizio periodo con valori superiori alla norma climatologica; successivo calo da mercoledì".