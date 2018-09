Fuga e doppio incidente, l'automobilista era ubriaco e drogato: altra denuncia e maxi multa

Sono due i conducenti trovati alla guida sotto l'effetto di alcool e droghe dagli agenti della Polizia Stradale di Forli distaccamento di Rocca San Casciano. Dovrà rispondere dell'accusa di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti il 25enne di origini marocchine neo patentato, che a bordo di una "Peugeot 206", nei giorni scorsi si era dato alla fuga, provocando due incidenti a Forli in via Valzania. Il giovane era stato denunciato anche per" fuga ed omissione di soccorso", con conseguente ritiro della patente.

L'auto è stata sequestrata per la confisca col ritiro della carta di circolazione. Lo stesso è stato verbalizzato per "guida in stato di ebbrezza alcolica" con una sanzione da 1418 euro. Complessivamente gli sono stati decurtati quaranta punti che vanno sommati ai trentasei decurtati subito dopo la fuga. Un altro conducente alcuni giorni fa è stato denunciato sia per "guida sotto l'effetto di alcool che di sostanze stupefacenti": si tratta di un cesenate di 24 anni. Per il trasgressore ritiro della patente e la decurtazione di venti punti.