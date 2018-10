Il maltempo non ferma la solidarietà della Fuga Forrest: in 1100 in gara per la Pediatria

Nonostante il brutto tempo, millecento persone hanno partecipato domenica alla "Fuga Forrest Running Competitivi per Beneficenza", a Terra del Sole. Per il terzo anno consecutivo, l'associazione podistica Corri Forrest di Forlì ha infatti egregiamente organizzato la "Fuga Forrest" a favore dell'Unità Operativa di Pediatria di Forlì, diretta dal dottor Enrico Valletta. L'iniziativa ,vinta quest'anno da due forlivesi, Cristian Ravaioli per gli uomini e Laura Manzecchi per le donne, è stata patrocinata dai Comuni di Castrocaro Terme - Terra del Sole, Forlì, dall'Ausl Romagna e dalla UISP sport per tutti

La Società Corri Forrest è un associazione sportiva dilettantistica che promuove la corsa a piedi, sia su strada che in montagna. Ha sede in Terra del Sole ed è composta da 120 associati provenienti dalle province di Forlì, Ravenna ,Bologna, Forlimpopoli, Castrocaro Terme, Terra del sole e Medicina, che frequentano le podistiche domenicali di tutta Italia. I suo soci hanno sviluppato nel tempo una forte attenzione alle tematiche sociali, animando eventi come la Diabetes Marathon di Forlì e arrivando ad organizzare, nel 2014, la traversata coast to coast dell’Italia dal Tirreno all’Adriatico, denominata TAR ’14, per finanziare la manutenzione di una navetta per il trasporto dei pazienti dell’ Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori di Meldola