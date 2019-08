Fuga di gas da una condotta: intervengono i Vigili del Fuoco insieme a Hera

Notte di interventi, quella tra venerdì e sabato, per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di viale Roma. Oltre all'incidente alla rotonda della tangenziale di Bussecchio, il personale del 115 è intervenuto intorno alle 3 per la messa in sicurezza di una condotta del gas in via Alfredo Colombani, nella zona del quartiere Musicisti-Grandi Italiani. Per cause in fase d'accertamento, c'è stato un danneggiamento. Per la messa in sicurezza, oltre ai pompieri, ha operato anche il personale di Hera, che ha proceduto anche al ripristino della stessa.