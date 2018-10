Fugge al controllo della Municipale: inseguito, era senza patente e assicurazione

Ha tentato la fuga di fronte al posto di controllo della Polizia Municipale, ma è stato inseguito e la sua corsa è finita in un campo agricolo. Il fatto è avvenuto nei giorni scorsi, quando appunto la pattuglia della Polizia Locale di Forlì ha intimato l'alt ad un motociclista, che però non si è fermato ed anzi ha accelerato per scappare via.

Il lungo inseguimento è terminato sulla via Cervese, all'interno di un fondo agricolo dove il centauro non riusciva a proseguire oltre vedendosi costretto quindi a fermarsi. Effettuati tutti gli accertamenti del caso, è emerso che il conducente, un forlivese quarantenne, risultava privo di patente di guida in quanto mai conseguita mentre il motociclo era sprovvisto di copertura assicurativa e non revisionato da oltre 10 anni. Oltre al sequestro del mezzo sono state contestate al centauro tutte le violazioni al Codice del Strada.