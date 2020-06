Fulmini e tuoni, solo venerdì i temporali concederanno una tregua. Allarme agricoltura: "A rischio la produzione invernale"

In attesa di una tregua, anche quella di giovedì è stata una giornata bagnata dai temporali a macchia di leopardo. Particolarmente consistente l'acquazzone che si è abbattutto poco dopo le 16 in città, accompagnato da locali raffiche di vento. Nelle prossime ore è previsto un temporaneo miglioramento delle condizioni atmosferiche. Venerdì il cielo si presenterà soleggiato, con temperature massime che non andranno oltre i 27°C. Il weekend si annuncia invece variabile, con possibilità di fenomeni temporaleschi nelle ore pomeridiane. E nei prossimi giorni, informa l'Arpae, "un minimo depressionario sul bacino adriatico manterrà condizioni di tempo perturbato sul territorio regionale, con piogge e rovesci sparsi, localmente anche a carattere temporalesco, e temperature stazionarie".

In un anno già difficilissimo per l'agricoltura romagnola, mercoledì e venerdì si sono aggiunti i danni delle grandinate che hanno colpito diverse aree del territorio.Cia Romagna sta monitorando attentamente i danni subiti in questi giorni dagli associati. I territori più flagellati sono stati il ravennate (S.Pietro in Vincoli, Ducenta, Massa Castello, Ammonite, Mezzano, Conselice e Lavezzola, Alfonsine, Reda di Faenza), il forlivese lungo la via Cervese, Forlimpopoli e confini forlivesi, i dintorni di Cesena, le colline del riminese. "I fenomeni di questi giorni hanno inferto un nuovo colpo alle produzioni in un'annata già pesantemente compromessa dalla siccità e dalle gelate di fine marzo e inizio aprile - commenta Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna -. In crisi non è ora solo la frutta estiva, ma potrebbe risultare danneggiata anche la produzione di quella autunnale e invernale, in alcuni casi (come il kiwi) già sofferente per il gelo. E vi sono problemi anche per le colture orticole e i cereali".