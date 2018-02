E' ancora arzilla e ama leggere: festeggiati i cent'anni di Fulvia Fabbri

Celebrati alla presenza dell'assessore Raoul Mosconi, in rappresentanza dell'amministrazione comunale e della città di Forlì, i cento anno di Fulvia Fabbri. Vedova per colpa della guerra, non ha avuto figli, ma conta molti nipoti e pronipoti che le voglio bene. Fulvia ha lavorato come collaboratrice domestica anche a Roma nella famiglia del senatore Giovanni Braschi. Fino ai 95 anni ha vissuto da sola ed ora, in compagnia, svolge ancora le faccende quotiadiane e ama leggere i giornali locali ed é da sempre molto credente.