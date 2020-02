Fumata nera nell'incontro a Roma, la Polizia Stradale di Rocca verrà chiusa

Soi procederà con la chiusura della Polizia Stradale di Rocca San Casciano. Si è tenuto, martedì, un incontro al Ministero dell’Interno tra i vertici della Polizia di Stato e le organizzazioni sindacali, in merito alla riorganizzazione dei Presidi di Polizia Stradale. Per la provincia di Forlì Cesena, il Dipartimento ha manifestato l’intenzione di chiudere il distaccamento di Rocca San Casciano. Il Siulp ha contestato tale ipotesi, prima di tutto perché il Reparto è posizionato in una Strada Statale di primaria importanza per la circolazione, facendo rilevare gli ottimi risultati operativi ottenuti anche nell’anno 2019, oltre al fatto che l’immobile è stato concesso in comodato gratuito dal Comune (quindi a costo zero per il Ministero dell’Interno). In secondo luogo vanno considerati i grossi disagi che dovrà subire il personale, che dovrà essere trasferito, nella migliore delle ipotesi, a 30 km di distanza, con ripercussioni anche sulla loro gestione familiare.

I Dirigenti Ministeriali hanno puntualizzato che verrà rinforzata (con un aumento di quasi 20 unità) la sottosezione Autostradale di Forlì che, però, ha competenza esclusiva in ambito autostradale. "Tutto questo, precisa il Segretario Provinciale del SIULP – Roberto Galeotti – per far fronte agli obblighi imposti da una convenzione con Società Autostrade che impone all’Amministrazione di garantire servizi di vigilanza in autostrada con un rilevante numero di pattuglie". "Di fatto - continua Galeotti - si è deciso di ridurre la presenza della Polstrada sulla viabilità ordinaria, favorendo invece un più incisivo controllo della sola rete autostradale. Tutto questo è inaccettabile e rappresenta un grave errore strategico in termini di prevenzione della sicurezza stradale. I vertici dipartimentali, a fine riunione, si sono riservati di decidere ma, ad ogni modo, sono sembrati intenzionati a portare a compimento il progetto".