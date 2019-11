La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" prosegue ancora con Diabolik a Forlì

Dopo il grande successo dalla proposta estiva diabolika targata 2019, la Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati "Calle" prosegue col progetto dell'innovativa manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik". Ancora una volta Diabolik si trova a Forlì, sempre con eventi e iniziative diabolike firmate dall'unica Fumettoteca della Regione Emilia Romagna. Con un l’aggiornamento e l’ampliamento dei contenuti, dopo 10 anni dalla sua presentazione, si propone al pubblico il nuovo volumetto "Ricordo Diaboliko Decennale", nel quale si possono leggere, attraverso le sua pagine, i ricordi dei lettori di Diabolik alla loro prima scoperta del fumetto nero.

Con la stupenda copertina, omaggio del grande autore forlivese, Davide Fabbri, e la quarta di copertina, a sua volta omaggiata, ad opera dell'artista lughese Stefano Babini, le 48 pagine propongono interessanti, e in alcuni casi divertenti, aspetti ed emozioni interiori dei lettori, ex-ragazzini di un tempo passato. Il "Ricordo Diaboliko Decennale" è gratuitamente scaricabile, in versione FreePressWeb, dal sito della Fumettoteca alla pagina dei Download.



"Senza alcun dubbio, è certo che dietro ogni grande personaggio, come appunto è Diabolik, si celino grandi lettori. Proprio grazie a questi grandi lettori, il personaggio in questione può nel tempo formarsi e definirsi, - precisa l’esperto fumettotecario Gianluca Umiliacchi - infatti abbiamo moltissimi esempi di personaggi che dopo un tempo di grandezza, con l'allontanamento dei suoi grandi lettori, sono tornati ad essere semplici personaggi o, nel peggiore dei casi, non sono mai riusciti a diventare neppure piccoli personaggi". Ecco che l'innovativa manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik", che prevede in un periodo variegato varie proposte presentate durante il corso del 2019, prosegue con la seconda iniziativa e, a seguire, altre ancora si trovano in cantiere alla dinamica Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle".



Di supporto al progetto, attivato nell'estate passata, è disponibile uno specifico “Spazio Lettura Diabolika”, sempre all’interno della sede fumettotecaria, con a disposizione del pubblico più di un migliaio di vari albi Diabolik, oltre all'intera collana di Nero su Nero, cento volumi donatici dalla Casa Editrice Astorina, e tanti altre pubblicazioni diabolike speciali per la libera lettura in comodi divanetti. L'esposizione consultabile "Prima & dopo Una Estate Diabolika!" ha riscontrato interesse e partecipazione notevole da parte di un pubblico proveniente non solo da Forlì e provincia ma anche da fuori regione.

La prima proposta della manifestazione "DDD - DamnDaringDiabolik" ha portato a casa un gran successo, questa seconda si prepara per fare altrettanto. Grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, il Comitato di Quartiere Ca'Ossi e l'Associazione Culturale 4Live, la “Biblioteca dei fumetti” è disponibile per tutti gli interessati. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.