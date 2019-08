Alla Fumettoteca un piccolo scrigno di tradizione: il tuffo in un mare di fumetti è un "diaboliko successo"

Il ritorno di Diabolik a Forlì è stato più che gradito, infatti alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle" la proposta ha riscosso notevole interesse e molto successo, a dimostrazione di ciò la presenza di un folto pubblico nelle visite della mostra e, evento ancora più marcante, la presenza di pubblico proveniente dal litorale di Romagna, Rimini, Cesenatico e Cervia. "La mostra che accompagna i visitatori a spasso per il mondo diaboliko è, a tutti gli effetti, un successo - escalma il direttore fumettotecario Gianluca Umiliacchi -. A poche settimane dall’inaugurazione la diabolika esposizione ha già ricevuto numerose visite segnandone il gradimento. Alla Fumettoteca ci si può tuffare in un mare di fumetti e, anche dalla costa adriatica, il richiamo è stato percepito".

"I tempi dilatati dell’estate, col trascorrere delle pigre giornate in spiaggia, hanno favorito la riscoperta di proposte culturali anche nell'entroterra, una riscoperta che può essere ancor più piacevole se la proposta è più che diabolika - chiosa entusiasta -. Oltre una cinquantina di documenti proposti negli anni passati in varie occasioni di eventi e iniziative diabolike. Imboccando il percorso cronologico predisposto, il pubblico inizia a scoprire e ad avvicinarsi alla realtà produttiva di una passione diabolika, un piccolo scrigno di tradizione dedicato ad un personaggio fumettistico che, se all’occhio appare un lavoro spartano, ciò non lo rende certamente di qualità inferiore ad una cultura elitaria. L'esposizione consultabile "Prima & dopo Una Estate Diabolika!", proposta ricollegata al Decennale dell'evento "Un'Estate Diabolika" di cui la prima edizione fu realizzata nel 2010 a Cervia proprio dalla Fanzinoteca, è in grado di dimostrarlo".

"Ancor maggiore il riscontro alla soddisfazione e successo dell'offerta è, senza alcun dubbio, l'omaggio fatto dal pubblico con la donazione delle molte centinaia di albi, le varie collane dedicate a Diabolik, che vanno a sommarsi agli albi già presenti oltre all'intera collana di Nero su Nero, cento volumi donatici dalla Casa Editrice Astorina editore di Diabolik - prosegue Umiliacchi -. Tutto materiale a disposizione del pubblico per la libera lettura in comodi divanetti". Per tutti gli interessati fino al 30 settembre nella sede fumettotecaria di Forlì si potrà visitare la mostra diabolika, occasione per ripercorrere i numerosi eventi dedicati al “Re del Terrore” e organizzati, nel corso degli anni, dalla Fanzinoteca o dall’esperto fumettotecario Umiliacchi.

Un atipico invito per visionare documenti e materiali legati alle proposte diabolike del prima e del dopo quella lontana estate cervese che la Fanzinoteca fu in grado di trasformala in diabolika e dando il via per il suo attuale percorso. La "Biblioteca dei Fumetti" persegue l’obiettivo di promuovere la lettura fumettistica, anche al di fuori della propria sede istituzionale, e avvicinare il più ampio pubblico possibile al piacere della lettura e alla conoscenza del fumetto. A questo fine, il progetto fumettotecario, con le collaborazioni del Comitato di Quartiere Ca’Ossi e Associazione 4 Live, propone al pubblico un'offerta sempre più vasta, forte di una professionalità concreta, per questa struttura e attività unica in tutta l'Emilia Romagna. Infine, ma non certamente ultimo, non va dimenticato che tutto il lavoro richiesto, ed è veramente tanto, per questa realtà unica in Regione è realizzato dallo Staff Fumettoteca esclusivamente come volontariato".

"In questo contesto - conclude il direttore fumettotecario - la Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, è ben inserita nel mondo giovanile locale per mezzo delle proposte di percorsi e progetti mirati, attività per nuove relazioni sociali e reti di socializzazione. Sempre tanti i servizi e progetti che la “Biblioteca dei fumetti” è disponibile a mettere in campo per tutti gli interessati, consigli e lezioni di fumetto, Corsi, Incontri e supporto per Tesi di Laurea, con il progetto Giovani youngERcard diamo spazio alla volontà di volontariato per chiunque lo desideri fare. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.