Una mattina colorata di fumetto alla Fumettoteca per la 2°B della media Zangheri

Una mattinata, quella di mercoledì, dinamica e attiva, fisicamente che mentalmente, per i giovanissimi della scolaresca in visita alla Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", via Curiel, 51. Interesse e partecipazione della Classe 2B Scuola Media Zangheri di Ca'Ossi, circa 30 presenze con le insegnanti Patrizia Bonavita, di Italiano, e Federica Mazzotti, di matematica e scienze, che all'interno della sede fumettotecaria hanno contenuto l'esuberanza del folto e giovanissimo pubblico. Una mattina colorata di fumetto, grazie al suo mondo cromatico, con lo Staff Fumettoteca pronto ad accogliere i ragazzi per la visita guidata e disponibilissimo a rispondere alle tantissime domande e dubbi dei ragazzi.

"Molti dei giovani presenti, non conoscendo nulla del mondo fumettistico, sono stati soddisfatti, trovando molto interessante questa opportunità che la Fumettoteca ha messo a loro disposizione, sempre ben disposta, grazie anche alla collaborazione del Comitato di Quartiere Ca'Ossi, ad accogliere giovani, e anche meno giovani, con proposte mirate e specifiche al caso - afferma soddisfatto il direttore Gianluca Umiliacchi -. Scuola & Fumetto connubio perfetto e la Fumettoteca, con il Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, ha sempre avuto nei riguardi del mondo scolastico un occhio d'attenzione a partire dal "Programma Scolastico - Offerta Formativa dei Servizi Fumettotecari" che oramai da 4 anni si propone annualmente alla città di Forlì come attività per il fumetto, la lettura e la scrittura".



Partecipazione e interesse per la mostra "Fumetto", con i lavori di 12 autori affermati e nazionali, ha visto attrarre l'attenzione dell'intera scolaresca, giovanissimi che per la prima volta scoprivano il mondo colorato della Nona Arte. "Fumettoteca e scuola, fumetti e scolari, e questo incontro fa parte proprio della serie di appuntamenti proposti dalla Fumettoteca Alessandro Callegati “Calle” per la scuola che vede, fra le varie proposte, lettura ad alta voce, partecipazione a corsi, realizzazione di elaborati fumettistici, e molto altro, alcuni dei modi più efficaci per trasmettere ai bambini/ragazzi l'interesse per il fumetto - ricorda Umiliacchi -. Alla Fumettoteca oltre a por rintracciare gli strumenti didattici per comprendere e realizzare propri elaborati, si può avere la possibilità di partecipare agli incontri con appassionati, con fumettisti emergenti e fumettisti professionisti. Grazie al supporto dello Staff Fumettoteca, esperto e preparato, i giovani sono seguiti passo per passo e indirizzati a proposte per loro più consoni e adeguate, finalizzate a favorire la partecipazione alla realtà culturale fumettistica e, perché no, ad una eventuale futura attività lavorativa".



"La Fumettoteca - prosegue il direttore Fanzinotecario - mira a far conoscere, sempre sulla base di un obiettivo generale, sviluppare processi di acquisizione, analisi e diffusione, le attività educative rivolte agli studenti del sistema scolastico, alle famiglie e a tutti i pubblici.Attraverso un approccio educativo interessato a far scoprire, condividere e raccontare i patrimoni sociali, come appunto quello fumettistico, che uniscono cittadini e comunità, con una particolare attenzione ai giovani, integrando i Piani di Offerta Formativa degli Istituti scolastici per rispondere alla domanda della società civile di conoscere e prendere parte al patrimonio culturale della Nona Arte italiana, ovvero il fumetto. La Fumettoteca Alessandro Callegati "Calle", attiva solamente dall'inizio dell'anno, grazie al supporto del Centro Nazionale Studi Fanzine - Fanzinoteca d'Italia 0.2, si è inserita nel mondo giovanile locale ed ora, proponendo percorsi e progetti mirati, è in grado di espandersi a livello regionale e nazionale allo scopo di costruire nuove relazioni e creare reti di socializzazione. Tanti i servizi e progetti che la “Biblioteca dei fumetti” è disponibile a mettere in campo per tutti gli interessati, consigli e lezioni di fumetto, supporto per Tesi di Laurea, con il progetto Giovani youngERcard diamo spazio alla volontà di volontariato per chiunque lo desideri fare e accettiamo donazioni di fumetti". Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni fumettoteca@fanzineitaliane.it - www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.