Fumo dal balcone di un appartamento: Polizia e Vigili del Fuoco evitano il peggio

Fiamme lunedì mattina in un'abitazione in via Gorizia. Ad accorgersi del rogo sono stati gli agenti della volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Forlì, impegnati in un normale servizio di pattugliamento. Ad attirare l'attenzione dei poliziotti è stato del fumo provenire da un appartamento posto al piano secondo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che sono entrati all’interno insieme agli agenti, col prioritario intento di verificare la presenza di persone o animali in pericolo.

Dentro, fortunatamente, non vi era nessuno. La proprietaria era infatti assente poiché fuori città per periodo feriale. I pompieri hanno subito spento l’incendio, che essendosi appena sviluppato, aveva interessato solo una parte esterna del terrazzo con la parziale distruzione di una tenda e un inizio di propagazione all’interno, facilitato dal fatto che la porta finestra era stata lasciata aperta. Dalle prime verifiche, non sono emersi elementi per individuare l’opera di terzi. Gli inquirenti non escludono che la causa sia riconducibile ad un mozzicone di sigaretta inavvertitamente lasciato a contatto con parti infiammabili.