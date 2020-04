Fundraising, settore noprofit e strategie post crisi: tutto esaurito per la serie di webinar

Due edizioni sold out in meno di 48 ore (e una terza in arrivo il 21, 22, 23 aprile dalle 14.30 alle 15.30) per il "Nonprofit Survival Kit": tre appuntamenti online gratuiti per guidare le organizzazioni nonprofit durante e dopo la crisi. Oltre 2000 persone collegate nei 3 appuntamenti della prima edizione che si è conclusa venerdì scorso. "Quale sarà l'impatto del Covid-2019 sulle attività nonprofit e sulla loro raccolta fondi?", è l'interrogativo. La risposta dei relatori è univoca: "Serve un approccio realista e strategico, che va studiato e pianificato ora. È questo il momento per mettere in campo le azioni che possono rafforzare la raccolta fondi. Ma è anche importante non limitarsi al "tutto e subito" e attuare opportune strategie anche per quando saremo fuori dalla crisi, ad esempio con i lasciti testamentari".

Speaker d'eccezione degli incontri tre esperti di fundraising: Valerio Melandri, direttore del Master in Fundraising dell'Università di Bologna, Mauro Picciaiola, direttore Raccolta Fondi Antoniano Onlus, Stefano Malfatti, direttore Comunicazione e Raccolta Fondi Istituto Serafico. "Le organizzazioni nonprofit di tutta Italia hanno risposto numerosissime (quasi 2000 collegamenti nelle 3 giornate sempre in diretta della prima delle tre edizioni, che si è appena conclusa) e questo ancora una volta conferma quanto la formazione sia fondamentale per la crescita del settore - spiega Melandri, fondatore del Festival del Fundraising -. Perché per lavorare nel nonprofit e per farlo bene ci vuole professionalità, occorre essere costantemente aggiornati e in grado di leggere il contesto in cui ci si muove, per adattare la propria strategia alle continue sfide che ci si ritrova ad affrontare. E un momento di crisi ed emergenza come quello attuale richiede ancora più lucidità per capire quali attività sviluppare e quali invece lasciare andare. Da qui il successo del Nonprofit Survival Kit: strumenti pratici e operativi per affrontare l'emergenza in modo realista ed efficace. I tempi impongono velocità e capacità di adattamento alla nuova realtà, ma non solo".

Prosegue Melandri: "È necessario che ognuno di noi metta a disposizione il proprio know how per il bene comune. Solo così potremo uscire da questa emergenza. Come Associazione Festival del Fundraising quando abbiamo iniziato a ragionare per capire in che modo potessimo dare il nostro contributo, la risposta è stata molto naturale: continuare a portare avanti la mission dell'Associazione, mettere in circolo contenuti formativi di qualità e utili, renderli accessibili alla community del nonprofit. Fortunatamente a fianco degli eventi di formazione dal avevamo già sviluppato anche la versione online, perciò ci siamo fatti trovare pronti. E il contributo degli amici e delle aziende che hanno deciso di affiancarci e sostenerci in questo progetto è stato fondamentale. Un grande lavoro di squadra." La prossima sfida dell'Associazione sarà realizzare a maggio la versione digital del Festival del Fundraising, aspettando la live edition di settembre (28, 29, 30 settembre).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto è stato stilato il calendario della terza edizone del "Nonprofit Survival Kit" del 21 aprile: dalle 14.30 alle 15.30 "9 passi per preparare la tua organizzazione al Dopo-emergenza con Melandri; 22 aprile dalle 14.30 - 15.30 "5 passi per rafforzare il tuo fundraising durante l'emergenza" con Picciaiola; il 23 aprile dalle 14.30 - 15.30 "Fuori dall'emergenza: i lasciti per uscire dai momenti di crisi", con Malfatti. Per informazioni e iscrizioni al Nonprofit Survival Kit: festivaldelfundraising.it/nonprofit-kit.