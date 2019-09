Fissati i funerali di Bruno Grandi, picchetto d'onore alla camera ardente

Sono stati fissati i funerali di Bruno Grandi, una delle figure di maggior spicco dello sport italiano e non solo, ed in particolare nella ginnastica. L'estremo saluto sarà dato nella chiesa di San Giovanni Apostolo ed Evangelista di via Angeloni, la parrocchia del suo quartiere (Grandi viveva nella zona di viale dell'Appennino), lunedì alle 15. La camera ardente sarà allestita presso la Residenza Comunale di Forlì (Ingresso piazza Saffi n. 8) domenica 15 settembre dalle 10 alle 19 e lunedì 16 settembre a partire dalle ore 8.30. Dopo il funerale la salma prenderà la strada del cimitero monumentale. Il Coni, da parte sua, ha disposto per la giornata di venerdì il posizionamento a mezz'asta delle sue bandiere in segno di lutto.