In migliaia al campo sportivo di San Pietro in Vincoli per l'ultimo saluto ad Alessandro

L'ultima di Alessandro Mattioli al centro sportivo di San Pietro in Vincoli. C'erano gli amici di sempre, i compagni di classe della 3C dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì e di calcio in tenuta verde-blu all'estremo saluto al 17enne scomparso nella nottata tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale. C'era tutto il paese al fianco della famiglia del giovane, il cui sorriso è stato tolto alla vita troppo presto. Erano in migliaia. Il feretro è giunto dall'obitorio di Ravenna intorno alle 15.30. All'arrivo sono stati liberati in aria diversi palloncini, uno dei quali raffigurante un pallone. La sua grande passione insieme al volo e alle moto. Il padre ha ringraziato tutta la comunità per l'affetto dato.

Foto di Massimo Argnani