Morto annegato nel canale: a Coriano l'ultimo saluto a Claudio Fabbri

Sono stati fissati i funerali di Claudio Fabbri, il 58enne annegato mercoledì pomeriggio nelle acque del Canale Emiliano Romagnolo in via dei Prati, a Villafranca, nel tentativo di salvare il proprio cane. Le esequie si terranno sabato nella chiesa della parrocchia "San Giovanni Battista" in Coriano, in via Pacchioni. La partenza della salma è fissata alle 10.30 dalla camera mortuaria (aperta venerdì dalle 10 alle 19) dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Al termine del rito funebre il feretro sarà tumulato nel cimitero di via Correcchio. "Ci hai fatto uno scherzo terribile - ha scritto su Facebook il fratello della vittima, Mauro, istruttore dell'Autoscuola ABC - Non doveva finire così. Riposa in pace fratellone mio". Fabbri lascia tre figli, la moglie Alessandra e due nipoti. Operaio alla Bonfiglioli Trasmital, era anche donatore Avis.