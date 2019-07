"Erano una famiglia unita e molto educata": addio a papà Walter e ai figli Federica e Roberto

Tanta partecipazione e tanta commozione giovedì pomeriggio alla Chiesa di Santa Maria di Alfonsine, dove si sono svolti i funerali del 72enne Walter Cembali e dei figli Federica e Roberto, rispettivamente di appena 33 e 32 anni, le tre persone che sabato sono decedute in un tragico incidente contro un trattore a Glorie di Mezzano. Tantissimi i parenti e gli amici che hanno voluto essere presenti per dare l'ultimo saluto ai tre nel paese d'origine del padre Walter.

A celebrare la funzione, insieme a don Luigi Gatti, anche don Mauro Gazzelli di Cessalto, dove Walter aveva lavorato come insegnante e dove aveva conosciuto la moglie Rosaria Maniglia, scomparsa a gennaio per un male incurabile. Don Gazzelli, in quest'ultimo difficile periodo dopo la morte della moglie, era stato molto vicino a Walter. Da Cessalto giovedì mattina è partito un pullman di amici diretto ad Alfonsine per partecipare ai funerali. Dopo la messa, il corteo funebre è diretto verso il cimitero di Alfonsine. Una famiglia distrutta, un dramma che ha lasciato sotto shock la comunità.

Sui social è forte il dolore. Walter ed i figli Federica e Roberto sono stati ricordati da Lucia come "persone molto gentili, educate e sempre discrete", lasciando "un'affettuoso abbraccio da Cessalto che porta nel cuore il loro esempio vivo di umanità e cordialità di cui sono sempre stati esempio". Mirella li ricorda invece come "una famiglia unita".

Foto Massimo Argnani