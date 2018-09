L'ultimo saluto a Giancarlo Galdiolo: "Grazie papà per tutti i tuoi preziosi insegnamenti"

Il mondo del calcio e la comunità di Castrocaro hanno dato martedì pomeriggio l'ultimo saluto a Giancarlo Galdiolo, l'ex difensore della Fiorentina (dal 1970 al 1980) e della Sampdoria (80-82) che si è spento sabato pomeriggio all'età di 69 anni dopo una lunga malattia durata più di 8 anni. Galdiolo era affetto da una forma di demenza frontale temporale come denunciarono nel 2010 il figlio Alessandro e sua sorella Eleonora, invocando un aiuto del mondo dello sport per sostenere la ricerca sulla malattia e sulla Sla. Galdiolo, diventato castrocarese d'adozione dopo aver sposato Maria Rosa, aveva concluso la carriera in veste di allenatore.

IL VIDEO DEI FUNERALI: COMMOZIONE ED APPLAUSI

I funerali si sono svolti nella chiesa arcipretale dei Santissimi Nicolò e Francesco a Castrocaro. Sopra la bara è stata sistemata la casacca viola del difensore, onorata per oltre un decennio e con la quale nel 1975 ha vinto una Coppa Italia. Tanti gli ex giocatori e amici di Galdiolo presenti, fra cui gli ex viola Giancarlo Antognoni (in rappresentanza della società viola), Claudio Desolati, Roberto Galbiati, Andrea Orlandini, Moreno Roggi, Claudio Merlo, Eraldo Pecci, Alessio Tendi, Giuseppe Lelj, il figlio di Bruno Beatrice, più gli ex del Cesena Sergio Domini, Giampiero Ceccarelli e Fabrizio Lucchi.

"Grazie papà per tutti i tuoi preziosi insegnamenti che ci hanno accompagnato sin dall'infanzia e che oggi fanno parte di noi: lealtà, serietà, impegno, rispetto per gli altri - ha detto dal leggio il figlio Alessandro -. Siamo stati fortunati ad avere un papà amante della vita. Per noi è stato uno shock apprendere la notizia della malattia. Ti abbiamo assistito sempre amorevolmente e al massimo delle nostre possibilità. Il dolore per la tua scomparsa è intenso, come intenso è il legame che ci unisce". Un lungo applauso ha accompagnato il feretro fuori dalla chiesa. La salma è stata quindi tumulata nel locale cimitero.