Morto sul colpo nell'auto piena di giovani, fissati i funerali di Marco

E' stato fissato il funerale di Marco Ugolini, il giovane di Santa Maria Nuova deceduto in un drammatico incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì sulle colline cesenati. L'estremo saluto per amici e parenti si tiene mercoledì pomeriggio alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova. Espletate le formalità giudiziarie tipiche di questi casi, la salma è stata messa nella piena disponibilità della famiglia ed è stato quindi fissata la data per il rito funebre.

Marco Ugolini aveva lasciato l'Istituto Tecnico Industriale “Guglielmo Marconi” di Forlì lo scorso mese di luglio, dopo l'esame di maturità. A neanche un paio di mesi da quell'esame di maturità, con cui si è congedato dalla scuola superiore con il voto di 94/100 è morto, ennesima vittima di un drammatico incidente stradale, in una stradina di collina tra San Carlo e Formignano, nel comune di Cesena. Si tratta del quarto decesso di un giovanissimo sulle strade della provincia in questa triste estate per gli incidenti stradali: dal 2 luglio in meno di due mesi sono morti quattro ragazzi tra i 16 e i 20 anni: Lisa Lazzaretti, Alex Casadei, Cristian Semprini ed ora appunto Marco Ugolini. Si aggiunge anche una quinta morte, quella del centauro 28enne Luca Presepi, deceduto il 19 luglio scorso a Pioppa.

L'auto, con i 5 giovani a bordo, ha finito la sua corsa prima contro un albero e poi nel fosso laterale di via Montebellino intorno a mezzanotte e mezza. Marco – grande appassionato di moto e in particolare di supermotard - è morto sul colpo, praticamente illesi gli altri ragazzi. La notizia si è rapidamente diffusa tra i suoi conoscenti e per tutta Santa Maria Nuova, la frazione di Bertinoro in cui Marco viveva con la sua famiglia, così come a Mercato Saraceno, suo paese di origine. Anche all'Itis, aperto per gli esami di riparazione, la triste notizia è arrivata veloce.