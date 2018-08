Morto a 19 anni, la chiesa non riesce a contenere le centinaia di amici giunti per l'ultimo saluto

Una folla di centinaia di persone ha gremito la chiesa parrocchiale di Santa Maria Nuova per l'ultimo saluto a Marco Ugolini, il ragazzo di 19 anni morto in un tremendo incidente stradale nella notte tra domenica e lunedì a San Carlo di Cesena. Il giovane, la cui famiglia è nativa di Mercato Saraceno, risiedeva assieme coi famigliari da alcuni anni nella frazione di pianura di Bertinoro. Ad officiare il mesto rito funebre, partecipato da moltissimi ragazzi e dagli ex docenti del deceduto, è stato don Giovanni Savini, parroco di San Carlo di Cesena, la località dove è avvenuto l'incidente. Con lui anche il prete forlivese don Enrico Casadio, a concelebrare la messa.

La chiesa non è riuscita a contenere tutte le persone che erano presenti come segno di partecipazione a questo lutto e in tanti sono rimasti fuori o sulla porta. Sull'altare ha trovato la forza di intervenire anche il padre, ricordando il grande amore per quel figlio descritto come bravo e solare. All'esterno anche una “sfilata” di moto parcheggiate, utilizzate da molti dei suoi compagni per raggiungere la chiesa di via Pablo Neruda. La moto, in particolare le supermotard, erano una delle passioni di Marco. E' stato letto il messaggio dei suoi amici più cari. I compagno di classe della ex 5B meccanica dell'Itis di Forlì hanno steso sulla bara una felpa firmata da tutti i compagni di classe, un simbolo di unione di questo gruppo di ragazzi, 4 dei quali (tutti presenti al funerale) erano sulla macchina in cui Marco ha perso la vita. Il feretro ha preso poi la strada del cimitero di San Vittore, accompagnato dal rombo dei motori.

Marco Ugolini si trovava passeggero in una Ford Fiesta piena di suoi coetanei. In 5 amici stavano tornando da San Carlo di Cesena dove avevano assistito in un ristorante ad un concorso di bellezza dei tanti che animano l'estate romagnola. In via Montebellino l'auto, condotta da un coetaneo, è sbandata, finendo contro un albero e poi nel fosso. Nell'impatto non c'è stato niente da fare per Marco. Il giovane si era appena diplomato all'Itis di Forlì. Figlio unico, lascia il padre e la madre.