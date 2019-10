L'ultimo saluto a 'Miro' Panzavolta, la bara adornata con i colori bianco-rossi

Forlì ha dato il suo saluto a Valdimiro Panzavolta, ex imprenditore, ma anche ex presidente di Confindustria e amministratore della Fondazione Cassa dei Risparmi ed ex presidente del Forlì Calcio. Volto noto della città, è morto a 86 anni venerdì scorso. Lunedì mattina, nella chiesa di Regina Pacis, c'è stata la messa di addio a "Miro", alla cui vita è legata anche la storia calcistica di Forlì, tanto che il feretro è stato decorato con i gagliardetti bianco-rossi della squadra che diresse. Toccanti le testimonianze dei figli, che hanno ricordato Panzavolta nel suo ruolo in famiglia e sul lavoro, prima ancora dell'uomo pubblico attivo negli anni '80 e '90.

Imprenditore, uomo di sport ed esponente di primo piano nell'ambito della partecipazione civica. Valdimiro Panzavolta aveva 86 anni, è stato socio dell'Assemblea della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, presidente di Confindustria Forlì-Cesena dal 1984 al 1990 e vice presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Lo scorso giugno aveva festeggiato il mezzo secolo della sua ex azienda, lo "Scatolificio Adriatico", da vent'anni Smurfit Kappa. E' stato anche presidente del Forlì che sfidò con Franco Bonavita in panchina il Milan in Coppa Italia. Era il 1995.