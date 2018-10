Il campo di calcio di San Pietro in Vincoli per l'ultimo saluto ad Alessandro

E' il campo sportivo di San Pietro in Vincoli il luogo scelto per l'ultimo saluto ad Alessandro Mattioli, il 17enne scomparso tragicamente nella nottata tra sabato e domenica in un tragico incidente stradale. Nessun funerale in chiesa: i genitori dello studente dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Forlì hanno deciso per l'omaggio (che avrà luogo giovedì pomeriggio) sul terreno di gioco dove Alessandro giocava con i suoi compagni di squadra (giocava nella juniores del San Pietro in Vincoli) . Il corteo funebre partirà alle 15.30 dalla camera mortuaria dell'ospedale "Santa Maria delle Croci" di Ravenna.

Il giovane è deceduto in drammatico schianto a Chiesuola di Russi: si trovava in sella ad una "Aprilia 125" quando, in corrispondenza dell'incrocio tra via Prada e via Corleto, è impattato con un'auto. Un urto violentissimo, che non ha lasciato scampo al 17enne. Alessandro era appassionato di volo a tal punto da iscriversi all'Istituto Aeronautico di Forlì. Ma amava anche il calcio e le moto, passione quest'ultima che è stata fatale. "Ancora non riesco a credere a quanto successo - racconta Marco, un amico del ragazzo - Mi sembra impossibile, continuo a pensare che da un momento all'altro mi arriverà un messaggio di Ale con scritto "E' tutto uno scherzo". Aveva un cuore d'oro, non è giusto che se ne sia andato così. E' assurdo".

