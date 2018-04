Omicidio-suicidio di Meldola: fissati i funerali di padre e figlia

Saranno celebrati giovedì, nella chiesa di San Francesco di Meldola, i funerali di Francesco ed Elisa Giacchini, rispettivamente il pensionato di 73 anni che ha ucciso la figlia di 44 anni per poi spararsi e morire dopo alcuni giorni di agonia. Le salme, attualmente alla camera mortuaria di Forlì, giungeranno intorno alle 10 nella chiesa. Al termine della funzione religiosa, le salme saranno cremate. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Meldola, diretti dal capitano Filippo Cini e dal luogotenente Gino Lifrieri, coordinati dal sostituto procuratore Federica Messina, il 73enne avrebbe assassinato la figlia dopo aver maturato nel tempo dolore e sofferenza per la sua "bambina". In particolare temeva per il futuro di Elisa, soprattutto dopo gli acciacchi che hanno colpito la moglie Severina.