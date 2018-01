Furgone sospetto in A14: non poteva circolare, maxi-multa al proprietario

Nella notte tra sabato e domenica, intorno a mezzanotte, una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Forlì ha proceduto al controllo di un furgone Renault sull'A14, all'altezza del casello di Forlì in direzione Rimini, veicolo considerato alquanto insolito per essere sabato sera. A bordo vi era una coppia di trentenni rumeni residenti nel milanese, diretti ad allestire uno stand alla fiera di Rimini. Il motivo per cui stessero circolando a quell'ora così tarda è stato presto spiegato: il veicolo, infatti, era stato sospeso dalla circolazione da circa tre mesi a opera della Polizia Municipale del milanese, che lo aveva trovato circolare dopo che non aveva passato il test di revisione per gravi difetti meccanici. Gli agenti hanno così elevato al conducente una maxi-multa di circa duemila euro, oltre a ritirargli i documenti di circolazione e disporre il fermo del veicolo per tre mesi.