Furiosa lite in hotel per le dimensioni del letto matrimoniale: due uomini identificati dalla Polizia

Lite in albergo... per la dimensione del letto. E’ accaduto realmente, qualche giorno fa a Forlì, all’interno di un hotel. La Polizia è intervenuta su richiesta della direzione in conseguenza di una concitata lite con due clienti, entrambi uomini, che avevano prenotato una stanza matrimoniale che non avevano però gradito poiché a loro dire la dimensione del letto era di una piazza e mezza anziché due. Alla proposta di vedersi assegnata un’altra stanza, composta da due letti singoli, i due si sarebbero infuriati e sembra abbiano pesantemente offeso l’addetta alla reception, che per lo spavento ha chiamato la Polizia. All’arrivo della pattuglia i due uomini protagonisti della lite si erano già allontanati, ma sono stati identificati attraverso le copie dei documenti che avevano consegnato all’atto di accedere alla struttura. La richiedente l’intervento si è riservata la denuncia.