"Topi" d'abitazione in azione, la Polizia sventa il colpo: i ladri abbandonano un'auto e scappano a piedi

Tentativo di furto in un'abitazione sventato nella tarda serata di martedì ai Romiti dagli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, diretto dal dirigente Stefano Santandrea. Erano circa le 22.45 quando una residente ha chiamato la Polizia segnalando che poco prima aveva sorpreso alcuni individui che avevano cercato di entrare in casa sfondando la porta laterale.

La signora ha precisato che trovandosi al piano superiore aveva sentito provenire dall’esterno il rumore di un veicolo in avvicinamento e in seguito le portiere che si chiudevano, segnale che qualcuno era sceso, poi un forte tonfo alla porta al pian terreno. Si è affacciata ed ha scorto le sagome di alcuni individui - almeno tre - con le torce in mano, che accortisi di essere stati scoperti si sono rapidamente dileguati.

Martedì la Questura aveva in atto un piano straordinario di controllo del territorio, nell’ambito del progetto “E….state al sicuro", con l’impiego, sin dal mattino, di pattuglie di rinforzo provenienti dal Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Orientale” di stanza a Bologna, ad integrazione delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale. E' stato così attuato un massiccio pattugliamento nella zona d’interesse, durante il quale una Volante ha intercettato una Citroen C3 grigia che, alla vista della "pantera", ha abbozzato un tentativo di fuga, terminato poco dopo con l’abbandono dell’auto da parte dei malfattori che si sono dispersi nelle campagne circostanti, nella zona di via Mazzacavallo.

Col favore delle tenebre sono riusciti a fare perdere le tracce. L’auto, al momento non segnalata come rubata, è intestata a un lombardo già noto alle forze dell'ordine, attualmente domiciliato in una comunità di recupero, quindi non sarà facile capire a chi fosse realmente in uso; all’interno vi era una grossa mazza da muratore, presumibilmente utilizzata per lo scasso. Sia l’auto, sia la mazza, sono state recuperate e sottoposte a rilievi da parte della Polizia Scientifica. Le indagini proseguono per identificare i tre malviventi visti fuggire dai poliziotti.