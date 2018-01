Mandato di cattura, ladro ricercato localizzato: aveva commesso furti in città

Era ricercato poichè deve scontare tre anni, un mese e 19 giorni per furto in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. E i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Forlì, guidati dal tenente Francesco Grasso, lo hanno intercettato alle prime luci dell'alba di giovedì. Si sono aperte le porte del carcere di Forlì, dove sconterà la sua condanna, per un 44enne di nazionalità albanese. Sul suo capo pendeva un mandato di cattura firmato dalla Corte d'Appello di Bologna.

Gli uomini dell'Arma, al termine di un'attività investigativa, l'hanno localizzato intorno alle 6 nei pressi di viale Bologna. Il 44enne si trovava ancora in Italia nonostante fosse già colpito anche da un provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno. I militari, nel corso della notte, dopo aver individuato il luogo dove lo stesso poteva dimorava, hanno svolto un servizio di osservazione che ha permesso la cattura del ricercato, che non ha opposto resistenza all’arresto.

L'accusa

L’uomo è stato ritenuto colpevole di un colpo messo a segno nel gennaio del 2016 insieme a due connazionali a un'abitazione in Forlì. Nella circostanza vennero rubati monili in oro, poi recuperati e restituiti al proprietario. All’epoca il trio, dopo il furto, erano stati intercettati dai Carabinieri, che riuscirono a trarre in arresto solo uno dei malfattori, mentre gli altri due erano riusciti a sfuggire alla cattura. Le indagini consentirono l’individuazione dei due complici, di cui uno al momento risulta detenuto in un carcere in Albania, e recuperare altra refurtiva relativa ad altri furti in abitazione consumati in Forlì, che è stata restituita alle varie persone offese. Ora il 44enne si trova in carcere.