Furti a raffica nelle auto in sosta in centro: subito catturati gli autori dei raid

"Topi" d'auto bloccati dai Carabinieri dopo un raid in centro storico. Si tratta di due brindisi di 37 e 39 anni, residenti a Forlì, arrestati in concorso in flagranza di reato per "furto aggravato e continuato" dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, al comando del tenente Francesco Grasso. I ladri hanno colpito domenica pomeriggio nel parcheggio "Lombardini", prendendo di mira e danneggiando ben sei auto.

Il testimone

A chiedere l'intervento del 112, intorno alle 15.30, è stato un passante, mentre stava passeggiando in via Lombardini. Quest'ultimo ha notato un’auto in sosta all’interno del parcheggio con un finestrino infranto e due persone allontanarsi velocemente. I Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio (potenziati per contrastare i reati contro il patrimonio ed i furti), mentre stavano transitando lungo Corso della Repubblica, hanno avvistato due individui sospetti che camminavano a passo spedito, le cui caratteristiche fisiche corrispondevano alla descrizione fornita dal testimone.

La cattura

I militari sono riusciti a bloccarli in Piazza XX Settembre mentre tentavano di fuggire. Nel corso della perquisizione personale, oltre a recuperare l’intera refurtiva rubata dalle auto, nascosta all’interno di due sacchetti di plastica, è stata rinvenuta, nascosta nel giubbino del 39enne, anche una modica quantità di hashish, motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti. Gli uomini dell'Arma hanno effettuato anche una perlustrazione dell’area del parcheggio Lombardini per individuare i veicoli coinvolti. Nel corso della ricerca, i militari di Villafranca hanno individuato ben sei autovetture tutte con finestrini rotti e alcune anche con sportelli piegati.

Arresti domiciliari

Il giudice Floriana Lisena (pubblico ministero Francesca Rago) ha convalidato gli arresti, disponendo la misura cautelare dei domiciliari. La refurtiva (diversi paia di occhiali da sole, libri, cd, ed oggetti vari) è stata restituita ai legittimi proprietari. "In questo caso, grazie all’immediata segnalazione del cittadino, i Carabinieri sono intervenuti tempestivamente, riuscendo ad assicurare alla giustizia i malfattori", commenta il tenente Grasso.