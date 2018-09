Caricavano bancali rubati in una Fiat Panda: "beccati" nel cuore della notte dalla Polizia

Sorpresi dagli agenti della Volante della Questura di Forlì mentre stavano caricando a bordo di una "Fiat Panda" due bancali in legno. Nei guai sono finiti nella nottata tra domenica e lunedì un 35enne ed un 38enne, entrambi italiani residenti nella città mercuriale e già noti alle forze dell'ordine. Erano circa le 2.40 quando la pattuglia, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha individuati due soggetti muoversi con fare sospetto in piazzale Ansuino. I poliziotti si sono avvicinati ed hanno "beccato" i due caricare nel baule dell'utilitaria diversi bancali. Ne sono stati trovati complessivamente 18, che sono stati posti sotto sequestro. I due sono stati indagati a piede libero per "ricettazione". Gli uomini della Volante sono al lavoro per chiarire al fine della restituzione la provenienza del materiale furtivo, probabilmente portati via da supermercati o magazzini nella zona.