Con un'azione fulminea deruba un automobilista: ladro seriale finisce nella rete dei Carabinieri

Non si ferma l’attività di prevenzione e repressione dell’Arma dei Carabinieri nel territorio forlimpopolese. I servizi coordinati di controllo del territorio hanno visto impiegati un numero considerevole di militari supportati finanche da unità cinofile e reparti specializzati dell’Arma. A corollario dei servizi di controllo straordinario del territorio, che nell’ultima esecuzione hanno consentito l’identificazione, tramite attuazione di posti di controllo e perquisizioni veicolari in punti strategici del territorio, di circa 150 persone, lunedì i carabinieri della Compagnia di Meldola, al comando del capitano Rossella Capuano, hanno segnalato alla competente autorità giudiziaria un 34enne straniero, residente nel comune artusiano, con l'accusa di furto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il malvivente, affiancato da un complice (un connazionale di 32 anni denunciato per lo stesso reato) aveva avvicinato con la scusa di chiedere un’informazione un automobilista forlimpopolese. Con una mossa repentina il trentaquattrenne si è sporto all’interno dell’abitacolo, rubando dalle tasche del giubbotto indossato un telefono cellulare.

Il 34enne si sarebbe reso responsabile anche di un tentativo di furto all’interno di un’abitazione. L'uomo aveva puntato ad attrezzi da lavoro, ma non è riuscito a portarli via per l’improvviso rientro del proprietario che lo ha costretto alla fuga. Accurati accertamenti info-investigativi dei carabinieri di Forlimpopoli hanno permesso di addivenire all’identità del ladro, denunciandolo.