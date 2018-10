"Ho trovato questi segni subito dopo un furto in casa, fate attenzione"

Due piccoli segni inquietanti che sono comparsi davanti alla porta in occasione di un furto in casa: li ha notati la figlia dei derubati che lancia l’allerta e invita a non sottovalutarli. Il furto è avvenuto mercoledì sera a Galeata ai danni dell’abitazione di due coniugi, con il solito strascico di ruberie, ma soprattutto rabbia, disordine e senso di violazione dello spazio più intimo. Ma a colpire sono due piccoli segni trovati sotto allo zerbino di casa durante le pulizie post furto, precisamente due croci. “Desidero avvisare quanta più gente possibile, perché magari alzando un semplice zerbino possono evitare danni e furti”. E’ possibile – essendo una tecnica non certamente nuova – che tali segni vengano utilizzati come codici tra i malintenzionati che effettuano eventuali sopralluoghi e quelli che poi commetteranno il furto, per fornire informazioni sull’abitazione.