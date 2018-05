Una domenica all'iper per rubare: dopo il tour il ladro viene bloccato

Prima ha taccheggiato cinque paia di calzini. Poi si è dedicato ai cosmetici. Furti che non sono passati inosservati al personale addetto alla vigilianza, che ha immediatamente allertato i Carabinieri. E così nella rete degli uomini dell'Arma è finito un 22enne incensurato di nazionalità marocchina. L'extracomunitario ha indossato i panni del ladro domenica sera, colpendo al centro commerciale "Puntadiferro".

La prima visita è stata fatta al negozio "H&M", dove il malvivente ha messo le mani su cinque paia di calzini, privando i capi del dispositivo anti-taccheggio. Al "Conad Superstore" è avvenuta la seconda tappa, dove il 22enne si è dedicato alla razzia di cosmetici per un valore di circa 18 euro. L'individuo è stato fermato. Addosso aveva un punteruolo, verosimibilmente utilizzato per staccare le placche anti-taccheggio. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Il ladro è stato indagato per furto aggravato continuato e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.