Vestiti e alimenti gli articoli più desiderati: ladri stanati all'iper dai Carabinieri

Nell'ambito dell'operazione "Natale Sicuro" dei Carabinieri della Compagnia di Forlì, coordinati dal maggiore Raffaele Conforti, i militari di Ronco hanno intensificato i controlli al centro commerciale "Punta di Ferro". Sono ben cinque le persone denunciate nell'ultima settimana. Un uomo ed una donna forlivesi, entrambe incensurati, sono finiti nei guai per aver rubato in un negozio dell’abbigliamento intimo per un valore di circa 100 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto.

Una coppia di romeni residenti nel forlivese, entrambi con precedenti specifici e per reati contro il patrimonio, sono stati denunciati per aver rubato alimenti. Scoperti dal servizio di vigilanza, hanno abbandonato la merce rubata all’interno del negozio, che in parte era stata anche danneggiata. La refurtiva è stata recuperata. Un incensurato forlivese è stato scoperto dal servizio di vigilanza, che ha allertato i militari, dopo aver rubato prodotti alimentari per un valore di circa 30 euro.