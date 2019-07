Lui pedala, lei ruba abilmente: la coppia di sposi torna a colpire, ma la Polizia la stana

La coppia di sposi riminesi, un paio di settimane fa protagonista del furto del bancomat e successivi prelievi di denaro ai danni del compagno della madre di lei, torna protagonista in negativo per un altro furto, commesso venerdì scorso in Corso Garibaldi. Vittima dei due ladri - lui 34enne lei 25enne - una forlivese 50enne, derubata della sua borsa che aveva momentaneamente lasciato sul sedile anteriore della sua auto parcheggiata in doppia fila, aperta e con le quattro frecce, per una rapida operazione di consegna merce.

Quando è risalita a bordo non ha fatto caso dell'ammanco, accorgendosi del furto solo una volta giunta a casa. Quindi si è recata in Questura per sporgere denuncia. Sono scattate subito le prime attività di accertamento mediante l'acquisizione di immagini, tra le quali sono risultate fondamentali quelle della Questura stessa, che hanno documentato l’arrivo di una coppia di giovani in bicicletta, che ha concentrato le proprie attenzioni sull'auto della cinquantenne.

Altre telecamere hanno "sgranato" il volto dei due ladri, e gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, coordinati dal dirigente Stefano Santandrea, li hanno immediatamente riconosciuti. Nel frattempo la denuciante era riuscita a ritrovare la sua borsa, abbandonata lungo via Curte, da dove però mancava il portafoglio ed una costosa penna Montblanc. Una volta capito chi fossero gli autori sono scattate le ricerche. Nel giro di un paio di ore sono stati rintracciati dalle Volanti della Polizia dislocate sul territorio: erano ancora vestiti come nei filmati che hanno fissato le fasi del furto, materialmente commesso dalla donna, e non hanno potuto fare altro che confessare.

Ora nei loro confronti è scattata una nuova denuncia per furto aggravato in concorso. La Polizia ha anche notificato atti giudiziari relativi ad un altro furto, commesso lo scorso febbraio, quando erano stati individuati come presunti autori della sottrazione di grondaie e tubi in rame nell'abitazione di Villafranca dove vivevano all'epoca e che sabato è stata perquisita. In questa occasione il padrone di casa, nei cui confronti avevano lasciato un debito per pregressi canoni di locazione rendendosi irreperibili, attraverso l'intervento della Polizia di Stato è riuscito a notificare la disdetta del contratto, così finalmente da poter liberare il suo immobile.