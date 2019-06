Furti di scarpe e di pluviali in rame: tre denunce dei carabinieri nel giro di poche ore

I carabinieri negli ultimi giorni hanno formalizzato tre denunce per il reato di furto. I militari della stazione del Ronco, a conclusione delle indagini, nella serata di venerdì hanno provveduto a denunciare per furto aggravato in esercizio pubblico e su beni esposti alla pubblica fede, due persone di origini rom, entrambi 40enni, poiché, dalla visione delle immagini di videosorveglianza è stato appurato che nel mese di aprile avrebbero rubato 5 paia di scarpe sportive da bambino del valore complessivo di circa 200 euro dal negozio “Globo” di Forlì, occultandole in due borse schermate e riuscendo a fuggire, ma venendo scoperti e immortalati dal sistema di videosorveglianze e poi identificati a seguito delle indagini attivate dai carabinieri intervenuti sul posto. Sul conto dei due rom è stata inoltrata in questura la richiesta di foglio di via obbligatorio per tre anni dal comune di Forlì.

Un’altra attività analoga è stata effettuata dai carabinieri di Villafranca di Forlì che sempre nella serata di venerdì hanno scoperto e denunciato per furto aggravato in abitazione un 34enne, nato e residente a Forlì, ritenuto responsabile di un colpo avvenuto nel mese di febbraio, con l’asportazione dei pluviali in rame da un’abitazione di Forlì. La refurtiva è stata rinvenuta a casa dell’uomo e restituita al legittimo proprietario, mentre il ladro condotto in caserma e sottoposto al foto-segnalamento e rilievi dattiloscopici.