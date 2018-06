Da Forlì a Premilcuore passando da Forlimpopoli: distributori devastati

Tre aree di servizio nel mirino. Probabilmente ad agire un'unica banda. Raid in serie nella nottata tra giovedì e venerdì nel Forlivese. E la conta dei danni supera di gran lunga il bottino. La prima tappa del tour dei raid è stato il distributore di via Zangheri, intorno alla mezzanotte. I malviventi hanno devastato le macchinette raccogli soldi. La banda è poi partita per Forlimpopoli, fermandosi all'area di servizio nei pressi del centro commerciale Le Fornaci. Stesso modus operandi e bottino di circa 500 euro. Ultima scorribanda a Premilcuore, lungo la Strada del Rabbi. Tanti danni anche in questo caso, ma non è stato quantificato quanto i ladri si siano intascati. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del distributore di Forlimpopoli. Le immagini avrebbero ripreso almeno quattro persone ad agire.